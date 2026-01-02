Violento siniestro vial en la ruta 38: un guardarrail atravesó un auto

Un impactante siniestro vial se registró en la nueva traza de la ruta nacional 38, a la altura del ingenio Santa Bárbara, y generó conmoción entre quienes transitaban por la zona. Por causas que aún se investigan, un automóvil Fiat Cronos perdió el control y terminó chocando violentamente contra el guardarrail.

La fuerza del impacto fue extrema: la estructura metálica atravesó por completo el habitáculo del vehículo y quedó incrustada en el lateral derecho, provocando daños materiales de gran magnitud y una escena que evidenciaba la violencia del choque.

De manera milagrosa, el conductor —único ocupante del rodado y oriundo de la provincia de La Rioja— resultó ileso, a pesar de la gravedad del accidente. El hombre fue asistido en el lugar por los servicios de emergencia y no fue necesario su traslado a un centro de salud.

El siniestro volvió a poner el foco en la peligrosidad de algunos tramos de la nueva traza de la ruta 38 y en la importancia de extremar las medidas de precaución al volante. Personal policial trabajó en el lugar para ordenar el tránsito y realizar las pericias correspondientes que permitan establecer las causas del hecho.