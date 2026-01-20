Allanamiento en Córdoba: cayó un hombre que vendía drogas con sus sobrinos

Tras un allanamiento que llevó adelante la Fuerza Policial Antinarcotráfico en la ciudad de Córdoba, se logró detener a un hombre de 60 años que vendía estupefacientes junto a sus sobrinos de 22 y 23 años en el barrio Cáceres. Se secuestró cocaína, marihuana y $1,6 millones en efectivo, al tiempo que se logró cerrar un kiosco de drogas.

El procedimiento se realizó en una vivienda ubicada en la calle Alcalá al 500 donde se hacían las transacciones.

Los investigadores incautaron 1520 dosis de cocaína, 219 de marihuana, $1.598.900 en efectivo y distintos elementos utilizados para el fraccionamiento y comercialización de estupefacientes. Tomó intervención la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno de Córdoba y se ordenó la remisión de todo lo secuestrado y el traslado de los tres aprehendidos a sede judicial.

Los sospechosos fueron acusados por infringir la Ley Nacional de Estupefacientes.