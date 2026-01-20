Cancillería expresó solidaridad con Chile por los incendios y ofreció colaboración

La Cancillería, que encabeza Pablo Quirno, expresó este martes su solidaridad con la República de Chile por la catástrofe ambiental que están dejando los incendios forestales en el país trasandino y ofreció “apoyo y colaboración” para “contribuir con las tareas de respuesta y mitigación” del fuego.

“La República Argentina expresa su solidaridad con la República de Chile ante la grave situación provocada por los incendios forestales que afectan las regiones de Biobío y Ñuble", indicó un comunicado oficial difundido en redes sociales.

Asimismo, el ministerio de Relaciones Exteriores transmitió sus "condolencias a las familias de las víctimas y acompaña a todas las personas afectadas por esta emergencia tanto en Argentina como en Chile”.

“En ese marco, y en reciprocidad por la valiosa asistencia brindada recientemente por Chile mediante el envío de recursos para apoyar el combate de los incendios forestales en la Patagonia, la Argentina ha ofrecido su apoyo y colaboración a través de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), para contribuir con las tareas de respuesta y mitigación frente a esta situación”, agregó Cancillería.

Según destacó, “ambos países mantienen mecanismos permanentes de coordinación y cooperación en materia de gestión del riesgo y respuesta ante emergencias, que permiten canalizar de manera ágil el intercambio de información técnica y la asistencia operativa requerida”.

Por su parte, el canciller Quirno se manifestó a través de su cuenta en X expresando “nuestra solidaridad con Chile y con todos los afectados”, al tiempo que replicó el comunicado del organismo que conduce.

“Estamos en contacto permanente con las autoridades chilenas y hemos ofrecido colaboración, como ellos lo hicieron con nosotros ante los incendios en la Patagonia. Seguimos de cerca la evolución de la situación y acompañaremos los esfuerzos para que se supere cuanto antes”, finalizó.