Carlos Paz: Buscan a los sospechosos por los abusos en el jardín de infantes

La investigación por los presuntos abusos sexuales en el Jardín de Infantes Margarita A de Paz, en el barrio La Quinta de Villa Carlos Paz, sigue adelante y se espera la culminación de la feria judicial. El abogado Pablo Pigini, quien se presentó como querellante en representación de las dos familias, realizó una serie de pedidos para tratar de esclarecer lo que sucedió y conocer los avances de la causa.

El caso salió a la luz cuando EL DIARIO dio a conocer la existencia de las denuncias, que habían permanecido ocultas para la comunidad educativa y generaron una fuerte polémica. Luego que estallara el escándalo, con marchas, pedidos de información y una fuerte indignación de los grupos de padres, al día de la fecha, ninguna autoridad del establecimiento educativo se expresó públicamente y reina el silencio absoluto.

Las causas son instruidas por la Fiscalía del Segundo Turno (a cargo del fiscal Ricardo Mazzuchi) y la Fiscalía del Tercer Turno (a cargo de la fiscal Jorgelina Gómez) y el pasado 26 de diciembre, se le realizó la Cámara Gesell y una valoración pericial a una de las menores involucradas. Por otra parte, se tomó declaración a la mamá que realizó la primera denuncia, el pasado 19 de mayo del 2025. Es importante aclarar que las menores son acompañadas por sus madres y una perito de control de la querella.

Por otro lado, se han solicitado una serie de medidas probatorias para tratar de esclarecer qué pasó dentro de la institución. Entre ellas, la querella busca acceder a la declaración de la directora para conocer qué medidas se tomaron al tomar conocimiento de las denuncias y si se activó algún protocolo de acción. Entre los pedidos realizados, también se solicitó la nómina completa del personal presente el día 19 de mayo, fecha de los supuestos abusos. Además, se tomará declaración a las autoridades, al personal docente y no docente que asistió y estuvo presente ese día y se analizarán los registros de las cámaras.

Con la premisa de establecer si hubo alguna persona aparatada del lugar, tras el hecho, se solicitó a la ANSES y al ARCA que se informen los movimientos laborales de la institución y se hará una inspección ocular en el establecimiento.

Estos pedidos fueron realizados con el fin de reconstruir cada movimiento del 19 de mayo del 2025 y detectar si existe alguna ventana que podría haber coincidido con los abusos. Lo cierto es que existe una gran preocupación entre los padres de los cientos de alumnos que asisten a la institución parroquial, que comenzaron a cuestionarse si sus hijos deben continuar en la institución.