Cinco detenidos en operativos realizados en tres puntos de la provincia

Cinco hombres fueron detenidos en las últimas horas en el marco de distintos operativos policiales desarrollados en Pilar, Villa Los Aromos y el Camino a Chacra de la Merced. Según se informó, dos de los involucrados registraban pedido de captura y eran buscados por la Justicia.

Los procedimientos se llevaron adelante en diferentes sectores y permitieron el secuestro de una réplica de arma de fuego, un arma blanca, una suma de dinero en efectivo y un teléfono celular, además de otros elementos vinculados a los hechos que se investigan.

Las detenciones se concretaron en controles y acciones puntuales desplegadas por personal policial en cada una de las zonas mencionadas, como parte de tareas preventivas y de búsqueda de personas requeridas.

Los hombres fueron trasladados a dependencias policiales y quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones para determinar su situación en cada una de las causas.