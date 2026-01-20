Circulaba en un Vento robado y fue detectado en Despeñaderos

Un control policial realizado en Despeñaderos terminó con la recuperación de un automóvil robado y la demora de su conductor, un hombre de 40 años, que circulaba sin advertir que el vehículo tenía pedido de secuestro.

El hecho ocurrió cuando efectivos de la Departamental detuvieron la marcha de un Volkswagen Vento para un control de rutina. Al verificar los datos del rodado en el sistema, constataron que el auto era buscado por la Justicia de Córdoba Capital, en el marco de una causa por robo.

Ante esta situación, el vehículo fue secuestrado y el conductor fue trasladado para quedar a disposición de las autoridades judiciales que intervienen en la causa, mientras se avanza con las actuaciones correspondientes.