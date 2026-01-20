De película: Estaban de after, apareció un ladrón y ayudaron a detenerlo

Una secuencia que parecía salida de una película ocurrió en horas de la madrugada en la ciudad de Villa María. Un grupo de jóvenes estaban de after, apareció un ladrón por los techos y ayudaron a detenerlo.

Según consignó El Doce, el sospechoso intentó robar un local de venta de telefonía y tecnología.

Los jóvenes divisaron los movimientos extraños del sujeto desde la terraza de un edificio y llamaron a la Policía, mientras que otros decidieron tratar de interceptar al delincuente.

Desde las alturas, los amigos fueron orientando a los uniformados hasta que finalmente se logró la aprehensión del malviviente.