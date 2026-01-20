Deán Funes: detuvieron a un hombre buscado por la Justicia de Santa Fe

Durante la jornada de ayer, un hombre fue detenido en el sector norte de Deán Funes, luego de que la Policía confirmara que era buscado por la Justicia de la provincia de Santa Fe.

El hecho ocurrió en barrio Los Algarrobos, cuando personal del Comando de Acción Preventiva realizaba controles de rutina. Al identificar a una persona que circulaba por la zona y verificar sus datos, el sistema arrojó que tenía una orden de captura vigente, solicitada por la Unidad Fiscal N.º 5 de Rafaela.

Confirmada la situación, el hombre fue trasladado a la alcaidía de la Departamental Ischilín, donde quedó alojado mientras se avanzan las actuaciones correspondientes para su traslado a la provincia vecina. Por el momento, no se precisaron los delitos por los que es investigado.