Detuvieron a un adolescente y a una mujer por distintos robos en Villa Nueva

En el marco de una investigación por varios hechos ocurridos en Villa Nueva, personal policial detuvo a un joven de 16 años y a una mujer de 41, durante una serie de actuaciones realizadas en la ciudad.

Durante el operativo, los efectivos secuestraron distintos elementos relacionados con las causas en curso y lograron recuperar pertenencias que habían sido robadas, las cuales quedaron a disposición de la Justicia para avanzar con las actuaciones correspondientes.

Las tareas forman parte de una investigación más amplia que busca esclarecer distintos episodios delictivos registrados en la zona en los últimos días.