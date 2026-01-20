Detuvieron a un naranjita tras amenazar a una automovilista

Un naranjita fue detenido en las últimas horas en barrio Cerro de Las Rosas, en la ciudad de Córdoba, tras exigir dinero y amenazar a una automovilista. El episodio se registró en la vía pública y motivó la intervención policial a partir del llamado de la víctima.

Según se informó, el hombre increpó a la conductora y le reclamó dinero de manera intimidante, lo que derivó en su traslado a una dependencia policial. En el lugar se secuestró un chaleco refractario que utilizaba para identificarse como cuidacoches.

El naranjita quedó a disposición de la Justicia, mientras se avanzan las actuaciones correspondientes para determinar su situación legal.