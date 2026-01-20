Detuvieron a un naranjita tras amenazar a una automovilista

Córdoba Capital
Detuvieron a un naranjita tras amenazar a una automovilistaEl hecho ocurrió en barrio Cerro de Las Rosas, luego de que el hombre exigiera dinero y generara una situación de intimidación en la vía pública.
Un naranjita fue detenido en las últimas horas en barrio Cerro de Las Rosas, en la ciudad de Córdoba, tras exigir dinero y amenazar a una automovilista. El episodio se registró en la vía pública y motivó la intervención policial a partir del llamado de la víctima.
Según se informó, el hombre increpó a la conductora y le reclamó dinero de manera intimidante, lo que derivó en su traslado a una dependencia policial. En el lugar se secuestró un chaleco refractario que utilizaba para identificarse como cuidacoches.
El naranjita quedó a disposición de la Justicia, mientras se avanzan las actuaciones correspondientes para determinar su situación legal.