Entró gateando a un almacén y se llevó cigarrillos, vodka y una computadora

Las cámaras de seguridad de un almacén de Córdoba grabaron el momento en que un ladrón ingresa gateando al local y se apoderará de cigarrillos, una caja de vodka y una computadora. El delincuente dio el golpe con la asistencia de un cómplice y el hecho ocurrió el pasado 14 de enero en el barrio Residencial Vélez Sarsfield.

El damnificado denunció que los malvivientes destrozaron candados y forzaron la cerradura para ingresar al comercio.

La secuencia se produjo minutos después de la medianoche y en pocos segundos, los ladrones se hicieron con varios elementos y luego escaparon sin dejar rastros.

Se analizan las filmaciones para tratar de identificar a los autores del hecho.