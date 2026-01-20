Entró gateando a un almacén y se llevó cigarrillos, vodka y una computadora

Inseguridad en Córdoba
Entró gateando a un almacén y se llevó cigarrillos, vodka y una computadoraEl delincuente dio el golpe con la asistencia de un cómplice, ocurrió en Residencial Vélez Sársfield.
Las cámaras de seguridad de un almacén de Córdoba grabaron el momento en que un ladrón ingresa gateando al local y se apoderará de cigarrillos, una caja de vodka y una computadora. El delincuente dio el golpe con la asistencia de un cómplice y el hecho ocurrió el pasado 14 de enero en el barrio Residencial Vélez Sarsfield.
El damnificado denunció que los malvivientes destrozaron candados y forzaron la cerradura para ingresar al comercio.
La secuencia se produjo minutos después de la medianoche y en pocos segundos, los ladrones se hicieron con varios elementos y luego escaparon sin dejar rastros.
Se analizan las filmaciones para tratar de identificar a los autores del hecho.