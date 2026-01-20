Entró a robar en una casa de Carlos Paz y terminó en la comisaría

Un hombre de 32 años fue detenido tras haber robado en una casa del barrio Los Manantiales de Villa Carlos Paz. Fue aprehendido por el personal del Comando de Acción Preventiva en horas de la madrugada en la intersección de las calles El Prado e Intendente García y se lograron recuperar los elementos sustraídos.

El hecho se produjo alrededor de las cinco de la mañana y trascendió que el delincuente había ingresado al domicilio habitado por un hombre mayor de edad.

A partir de las características aportadas por la víctima, el malviviente fue interceptado durante un operativo cerrojo y se dispuso su inmediato traslado hacia la comisaría local.

Quedó a disposición del magistrado interviniente, junto con los elementos sustraídos de la vivienda.