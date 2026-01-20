Grave: intentó viajar con la tarjeta de discapacidad de su hijo y atacó al chofer

Un hombre fue detenido ayer en barrio General Bustos, en la ciudad de Córdoba, luego de intentar abonar el pasaje con la tarjeta de discapacidad de su hijo mientras viajaba en un colectivo de la línea 50.

Según se informó, el chofer advirtió la maniobra irregular y le negó el viaje, momento en el que el hombre reaccionó de forma violenta y lo agredió físicamente. La situación generó tensión dentro de la unidad.

Ante el ataque, pasajeros intervinieron y lograron retener al agresor hasta la llegada de la Policía. Minutos después, el hombre fue trasladado a la comisaría, donde quedó a disposición de la Justicia.