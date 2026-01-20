La desaparición de Tania: Las claves del caso que conmocionó a Córdoba

Hace una semana, Tania Suárez apareció con vida en un descampado de La Cumbre. La mujer era intensamente buscada luego de haber perdido contacto con su familia el domingo 11 de enero, cuando abandonó su hogar para asistir a un encuentro en el centro de Córdoba. Un importante operativo se desplegó para tratar de dar con su paradero y se presumía que había sido drogada, secuestrada y abusada sexualmente, una hipótesis que aún no ha sido descartada.

Los esfuerzos de los investigadores se orientan a determinar con quién y dónde estuvo durante las 48 horas que permaneció desaparecida y si mantenía una relación sentimental con el único acusado que tiene la causa.

Néstor Maldonado se encuentra en el penal de Bouwer acusado de «privación ilegítima de la libertad» y a través de su abogado, Carlos Nayi, defendió su inocencia y aseguró que había conocido a la mujer en el 2022 y mantenían un vínculo frecuente.

A la versión inicial, que Tania había sido secuestrada, golpeada y abandonada a su suerte en el norte de Punilla, ahora se sumó una nueva hipótesis planteada por la defensa. Maldonado dijo que fue la propia Tania quien acordó con él un viaje a Cosquín y La Cumbre (fueron grabados por las cámaras de seguridad en la Terminal de Ómnibus de Córdoba), y luego le pidió que la dejara maniatada y envuelta en bolsas en el lugar donde la encontraron.

«Tenemos pruebas y la convicción suficiente de que es totalmente irreal la versión que dio»; soltó Nayi.

Un familiar del detenido, también contó que Tania sabía que la estaban buscando y le decía: ‘viste, ahora sí se van a preocupar’. Además, dijo que la mujer «le pedía constantemente dinero a Néstor» que estaba «asfixiado» por las deudas.

La causa está bajo secreto de sumario y aún no se dieron a conocer los resultados de la autopsia. La mujer, de 34 años, todavía no pudo prestar declaración porque sufrió una «crisis de angustia» y debió ser asistida psicológicamente, pero se espera que su relato sea clave para esclarecer lo sucedido.