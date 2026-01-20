Malagueño: lo encontraron dentro de una planta industrial durante la madrugada

Un hombre de 48 años fue sorprendido esta madrugada dentro de una planta industrial de Malagueño, durante una recorrida de rutina realizada por personal policial que cumplía servicio adicional en el lugar.

El hecho ocurrió alrededor de las 2.30, en el predio de la planta de Holcim, cuando el efectivo advirtió la presencia del hombre dentro de las instalaciones. Ante esa situación, se procedió a reducirlo y trasladarlo a la sede policial.

Según se informó, al momento del control no se constataron daños ni faltantes en la planta. El caso quedó en manos de la autoridad judicial correspondiente, mientras el hombre permanece alojado en dependencia policial.