Más de 1.400 personas en fiestas clandestinas y siete clausuras por infracciones graves

Más de 1.400 personas, entre ellas numerosos menores de edad, fueron detectadas durante el fin de semana participando de fiestas clandestinas y eventos sin habilitación en distintos puntos de la ciudad de Córdoba. Como resultado de los operativos, se clausuraron cuatro fiestas ilegales y tres establecimientos comerciales por infracciones consideradas graves.

Los procedimientos fueron realizados de manera conjunta por la Municipalidad de Córdoba y el Ministerio de Seguridad de la Provincia, en el marco de los controles habituales que se despliegan los fines de semana. En los lugares intervenidos se constataron falta total de habilitación, ausencia de medidas de seguridad e higiene, consumo de alcohol, exceso de capacidad, situaciones de riesgo para las personas y, en uno de los casos, violación de una clausura previa.

Desde las áreas intervinientes se remarcó que este tipo de eventos representan un riesgo grave, especialmente cuando hay presencia de menores, ya que no cuentan con controles básicos de seguridad, prevención de incendios ni condiciones sanitarias mínimas.

El operativo fue articulado entre el Ente de Fiscalización y Control, la Policía de Córdoba, la Guardia Urbana Municipal y personal de la Secretaría de Gobierno.

En barrio Ituzaingó, durante la madrugada del domingo, se clausuró una fiesta clandestina con aproximadamente 350 personas, en su mayoría menores de edad, sin ningún tipo de habilitación ni medidas de seguridad.

En barrio José Ignacio Díaz, se desactivó una fiesta tipo sunset difundida por redes sociales, sin autorización, con alrededor de 300 personas, incluidos menores. El caso fue denunciado ante la Justicia de Faltas y la Justicia Ordinaria por reincidencia.

En el sector de Pinar del Río – barrio Parque Futura, se detectó una fiesta clandestina convocada exclusivamente por redes sociales, con más de 450 personas, muchas de ellas menores. Se registraron ruidos molestos, reclamos de vecinos y violación de una clausura previa, por lo que se procedió al desalojo inmediato.

En barrio Alberdi, sobre calle 12 de Octubre, se clausuró un establecimiento donde se realizaba un espectáculo público y privado sin autorización, con música en vivo, cobro de entradas y graves faltas de seguridad. En el lugar había aproximadamente 350 personas, por lo que se ordenó el desalojo.

Además, se clausuró una discoteca sobre avenida Julio A. Roca por exceso de capacidad, constatándose el ingreso de casi el doble de personas permitidas, tras un reclamo recibido al 103.

Finalmente, en barrio Yofre Norte, se clausuró un bar por infracciones a la normativa vigente, en el marco de los controles habituales.