Mayu Sumaj: perdió el control del auto y chocó contra un árbol

Anoche, alrededor de las 22, una conductora perdió el control de su vehículo y terminó impactando contra un árbol en la localidad de Mayu Sumaj, en un siniestro que demandó la intervención de distintos servicios de emergencia.

Al llegar al lugar, una unidad liviana de Bomberos Voluntarios de Icho Cruz asistió a la mujer involucrada, quien permaneció en el sitio hasta el arribo del servicio de emergencias de Punilla Sur. El impacto provocó importantes daños en el vehículo.

Durante el operativo se procedió a asegurar la escena para evitar riesgos, mientras se realizaban las tareas de asistencia y control.

En el lugar trabajaron de manera conjunta bomberos, Policía, Guardia Local de Mayu Sumaj y personal sanitario.