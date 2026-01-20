Murió Adela Gleijer, referente del teatro, el cine y la televisión

La actriz Adela Gleijer falleció en las últimas horas a los 92 años. Nacida en Montevideo el 20 de septiembre de 1933, fue una figura destacada de las artes escénicas en Argentina y Uruguay, con una extensa carrera en teatro, cine y televisión. La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, que expresó su pesar y acompañó a su hija, la actriz Andrea Tenuta, y a sus seres queridos.

Gleijer inició su labor actoral en su ciudad natal y, tras radicarse en Argentina, desarrolló gran parte de su recorrido artístico. Debutó en 1956 en el Teatro El Galpón de Montevideo con El centroforward murió al amanecer, experiencia en la que conoció a Juan Manuel Tenuta, con quien compartió su vida personal y artística.

Ya instalada en Buenos Aires, construyó una vasta trayectoria teatral que incluyó obras como Hombre y superhombre, Gris de ausencia, El prisionero de la Segunda Avenida, Tres buenas mujeres, Veraneantes, El pino de papá, Encuentro en Roma y Con tinta y con sangre, entre muchas otras. Integró elencos del Teatro San Martín y del Teatro Nacional Cervantes, y participó en ciclos emblemáticos como Teatro Abierto y TeatroxlaIdentidad.

En televisión, dejó una marca en ficciones populares como Celeste, siempre Celeste, Amo y señor, Verano del 98, Los Roldán, Vulnerables, Mujeres asesinas y El hombre de tu vida. En cine, formó parte de títulos como Flores robadas en los jardines de Quilmes, Cerro Bayo, El señor presidente y Clínica con música.

En 2006, su trayectoria fue reconocida con el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable, distinción otorgada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices junto al Senado de la Nación.

Su legado artístico permanece en la memoria del público y de quienes compartieron con ella escenarios, sets y proyectos a lo largo de varias décadas.