Néstor Maldonado dijo que Tania planeó el viaje y su aparición en La Cumbre

El único detenido por la desaparición de Tania Suárez, Néstor Maldonado, habló con su abogado en la cárcel de Bouwer y dio revelaciones que pueden cambiar el rumbo de la investigación. El hombre se encuentra imputado por el presunto delito de «privación ilegítima de la libertad» y le confesó al doctor Carlos Nayi que todo fue parte de un «plan ideado» por la mujer, quien también le habría pedido que la atara con cintas y la dejara en el baldío de La Cumbre donde fue encontrada.

De comprobarse esta versión, se derrumbaría la hipótesis de un secuestro.

En las últimas horas, también se conocieron una serie de chats entre el imputado y la supuesta víctima que se remontan al 2022, los cuales dan cuenta sobre algún tipo de vínculo de pareja e incluyen diálogos sobre transacciones económicas.

Mientras Tania permanece internada en un área de salud mental, Maldonado asegura tener «pruebas, capturas de pantalla, testimonios y constancias de transferencias de dinero» que permitan constatar que el viaje al Valle de Punilla fue «consensuado». Incluso, reveló que él mismo fue quien avisó a los bomberos sobre la presencia de «un bulto que se movía» a la vera del arroyo de La Cumbre y luego se alejó del lugar «a pedido de ella».

La expectativa crece en torno a la declaración del sospechoso en la Fiscalía de Cruz del Eje, prevista para el viernes 23 de enero.