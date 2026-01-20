Pintarán la estrella amarilla de Diego en San Martín y Vélez Sársfield

Este miércoles 21, a las 17 horas, familiares, amigos y vecinos se reunirán en la intersección de calle San Martín y avenida Vélez Sársfield para pintar la estrella amarilla de Diego, en un acto público de memoria, pedido de justicia y concientización vial.

La convocatoria busca transformar el dolor en una acción colectiva. La estrella amarilla, explicaron los organizadores, no es solo una marca en el asfalto: representa una vida que no debió perderse, una familia atravesada por la ausencia y un hecho que pudo haberse evitado. También es un llamado a la responsabilidad al conducir, al respeto por las normas y al valor de la vida.

El caso que motiva el encuentro ocurrió el sábado 18 de octubre, alrededor de las 9:30, cuando el Volkswagen Gol conducido por Diego fue embestido por otro Volkswagen Gol en el que viajaba un efectivo policial, acompañado por dos personas. La víctima murió en el lugar, mientras que los ocupantes del otro vehículo fueron trasladados al Hospital Gumersindo Sayago.

La causa es investigada por la Justicia y el policía fue imputado por homicidio culposo agravado.

Desde el entorno de Diego remarcaron que pintar una estrella es un acto de memoria activa, una forma de decir basta a la violencia vial y de mantener presente que detrás de cada siniestro hay nombres, historias y proyectos truncos. También es un reclamo para que estos hechos no queden impunes ni se repitan.