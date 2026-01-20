¿Quién era el hombre que se ahogó en las aguas del río Suquía?

Tras una minuciosa investigación a cargo del personal de la Policía de Córdoba, se logró identificar al hombre que murió ahogado en las aguas del río Suquía. Tenía 54 años y su identidad fue confirmada tras un trabajo de campo y un exhaustivo análisis dactiloscópico realizado por la División Identificación Humana del Departamento Antecedentes Personales.

El hecho ocurrió el 17 de enero, cuando el cuerpo fue rescatado del cauce del río. En el lugar, los efectivos constataron que la víctima no portaba documentación ni elementos que permitieran su reconocimiento inmediato, por lo que quedó registrada provisoriamente como NN mientras se activaba el protocolo de identificación.

Ante este escenario, se desplegó una tarea técnica minuciosa que incluyó la revisión manual del archivo físico dactiloscópico, una labor que demandó tiempo, precisión y experiencia profesional. Finalmente, se logró establecer que se trataba de un hombre de 54 años, con registros previos en dependencias policiales de la provincia, lo que permitió avanzar en las actuaciones judiciales correspondientes y notificar a las autoridades competentes.

Si bien la causa de muerte fue determinada como ahogamiento, la investigación continúa bajo la órbita judicial para establecer las circunstancias que rodearon el fallecimiento y reconstruir los momentos previos al trágico desenlace.