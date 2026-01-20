Robos y violencia familiar: tres personas detenidas en Río Cuarto y Ballesteros

Tres personas fueron detenidas en las últimas horas en el sur de la provincia de Córdoba, en el marco de distintos procedimientos policiales desarrollados en las ciudades de Río Cuarto y Ballesteros. Dos de los detenidos están vinculados a un hecho de robo, mientras que el tercero quedó a disposición de la Justicia por un episodio de violencia familiar que incluyó el uso de un arma blanca.

Según se informó, los operativos incluyeron allanamientos en distintos domicilios, donde los efectivos secuestraron dinero apócrifo, dos rifles de aire comprimido y otros elementos considerados de interés para las causas que se investigan.

Las actuaciones se llevaron adelante de manera simultánea en ambas localidades y forman parte de una serie de acciones preventivas y judiciales orientadas al esclarecimiento de hechos delictivos recientes en la región.

Los detenidos fueron trasladados a dependencias policiales y quedaron a disposición de la autoridad judicial correspondiente, mientras continúan las investigaciones para determinar el grado de participación de cada uno en los hechos.