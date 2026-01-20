Sorprendido dentro de una casa y otro detenido con una moto robada

Norte cordobés
Sorprendido dentro de una casa y otro detenido con una moto robadaUno de los hechos ocurrió dentro de una vivienda, mientras que el otro derivó en la recuperación de una motocicleta denunciada como robada.
En distintos operativos realizados en el norte de la provincia de Córdoba, la Policía detuvo a dos hombres en las ciudades de Río Ceballos y San Francisco, en el marco de procedimientos independientes.
En Río Ceballos, un hombre fue sorprendido dentro de una vivienda a la que había ingresado tras provocar daños, por lo que fue reducido en el lugar y trasladado a la dependencia policial correspondiente.
En tanto, en San Francisco, otro procedimiento permitió la detención de una persona y la recuperación de una motocicleta que había sido denunciada como sustraída. El rodado fue secuestrado y puesto a disposición de la Justicia.
Ambos casos quedaron bajo investigación judicial para determinar las circunstancias de los hechos y la situación procesal de los detenidos.