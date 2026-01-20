Sorprendido dentro de una casa y otro detenido con una moto robada

En distintos operativos realizados en el norte de la provincia de Córdoba, la Policía detuvo a dos hombres en las ciudades de Río Ceballos y San Francisco, en el marco de procedimientos independientes.

En Río Ceballos, un hombre fue sorprendido dentro de una vivienda a la que había ingresado tras provocar daños, por lo que fue reducido en el lugar y trasladado a la dependencia policial correspondiente.

En tanto, en San Francisco, otro procedimiento permitió la detención de una persona y la recuperación de una motocicleta que había sido denunciada como sustraída. El rodado fue secuestrado y puesto a disposición de la Justicia.

Ambos casos quedaron bajo investigación judicial para determinar las circunstancias de los hechos y la situación procesal de los detenidos.