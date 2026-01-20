Temblaron las sierras de Córdoba: ¿sentiste los sismos?

Anoche se registraron dos sismos consecutivos en la provincia de Córdoba, ambos de magnitud 2.6, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES). Los movimientos fueron percibidos en todas las sierras, con reportes desde el Valle de Punilla, Sierras Chicas y áreas del Gran Córdoba.

El primero ocurrió a las 23:10 del domingo, con epicentro 22 kilómetros al norte de Alta Gracia y 27 kilómetros al oeste de Córdoba capital, a una profundidad de 25 kilómetros. La intensidad Mercalli modificada fue II a III, y el sismo fue sentido en La Calera y Villa San Nicolás.

El segundo evento se produjo a la 1:33 de la madrugada del lunes, con epicentro 16 kilómetros al sur de La Falda, a 37 kilómetros al noroeste de Córdoba, y una profundidad de 22 kilómetros. Fue percibido en Cosquín, Santa María de Punilla, Villa Carlos Paz, Tanti, La Calera, La Falda, Río Ceballos y Salsipuedes, también con intensidad II a III, sin reportes de daños.

Desde el INPRES indicaron que se trata de movimientos de baja magnitud, habituales en la región, y reiteraron la importancia de los reportes ciudadanos para el registro sísmico.