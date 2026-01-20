Vecinos agredieron a un policía e intentaron quitarle el arma en Córdoba

Ayer por la tarde, un control preventivo realizado en barrio Guiñazú terminó con dos hombres detenidos y un policía herido, luego de una secuencia de agresiones que se extendió hasta calle Miguel Cané al 70, en barrio Parque Norte.

Todo comenzó cuando una motocicleta conducida por un hombre mayor de edad, que llevaba a un menor sin casco, fue seguida de manera controlada por los efectivos. Al lograr detener la marcha, los policías secuestraron el rodado.

En ese momento, familiares del conductor irrumpieron en el lugar e intentaron impedir el procedimiento, con empujones, golpes y un intento de quitarle el arma reglamentaria a uno de los policías. Ante la escalada de violencia, los efectivos utilizaron un arma de letalidad reducida para frenar a los agresores.

Finalmente, dos hombres de 49 y 45 años fueron detenidos y trasladados a sede judicial. En el lugar también se secuestraron la motocicleta y un adoquín, presuntamente utilizado durante los ataques.

Durante los incidentes, un policía sufrió un corte superficial de ocho centímetros en el antebrazo izquierdo y fue trasladado al Hospital Elpidio Torres, donde recibió curaciones.