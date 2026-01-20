Operativo policial

Villa Allende: Robaron dos ventiladores, quisieron escapar y los atraparon

Se detuvo a dos jóvenes de 22 y 18 años que intentaron esconderse en las márgenes del río.
martes, 20 de enero de 2026 · 09:48

Dos jóvenes de 22 y 18 años fueron detenidos y se encuentran acusados de haber robado en un local en el centro de Villa Allende. El hecho ocurrió el lunes pasado en horas de la noche y los sospechosos fueron atrapados en la zona del río, donde se lograron secuestrar dos ventiladores de pie.

Un rápido operativo policial permitió detener a los sospechosos, que habían ingresado al comercio, se habían apoderado de los electrodomésticos y huyeron sin pagar. 

Los detenidos fueron trasladados a la sede policial y puestos a disposición de la Unidad Judicial de Villa Allende.

