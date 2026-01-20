Villa Allende: Robaron dos ventiladores, quisieron escapar y los atraparon

Dos jóvenes de 22 y 18 años fueron detenidos y se encuentran acusados de haber robado en un local en el centro de Villa Allende. El hecho ocurrió el lunes pasado en horas de la noche y los sospechosos fueron atrapados en la zona del río, donde se lograron secuestrar dos ventiladores de pie.

Un rápido operativo policial permitió detener a los sospechosos, que habían ingresado al comercio, se habían apoderado de los electrodomésticos y huyeron sin pagar.

Los detenidos fueron trasladados a la sede policial y puestos a disposición de la Unidad Judicial de Villa Allende.