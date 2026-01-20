Villa Crespo: un policía federal disparó en la calle y dejó un herido

Un cabo de la Policía Federal Argentina (PFA) fue detenido este martes a la madrugada en el barrio porteño de Villa Crespo luego de descender de su vehículo particular y realizar varios disparos con un arma de fuego. Como consecuencia del episodio, un transeúnte resultó herido de bala en una pierna y debió ser trasladado al Hospital Durand, donde permanece fuera de peligro.

El hecho ocurrió alrededor de las 5:50 en la intersección de las calles Fitz Roy y Muñecas. Personal de la Comisaría Vecinal 15B de la Policía de la Ciudad acudió al lugar tras recibir una alerta por detonaciones de arma de fuego. Al llegar, los efectivos encontraron a un hombre armado que intentó escapar corriendo por la calle Fitz Roy, mientras descartaba el arma, hasta que finalmente fue reducido y detenido.

Según informaron fuentes policiales, el agresor —identificado como un cabo de la PFA— se habría bajado de su auto y comenzado a disparar sin motivo aparente. En el lugar se hallaron al menos 14 vainas servidas, lo que da cuenta de la cantidad de disparos efectuados.

La víctima, un hombre mayor y empleado de una empresa distribuidora de alimentos, recibió un impacto de bala en la pierna izquierda. Fue asistido en el lugar por el SAME y luego trasladado al Hospital Durand, donde recibió atención médica y su estado de salud fue calificado como sin riesgo de vida.

En la escena se secuestró una pistola calibre 9 milímetros perteneciente al efectivo detenido. Además, se investiga si el policía se encontraba bajo los efectos del alcohol o de estupefacientes, debido al estado de alteración que presentaba al momento del procedimiento. El acusado quedó a disposición de la Justicia, que deberá determinar las responsabilidades del caso y avanzar con las pericias correspondientes.