Amenazaron a tres mujeres con machetes, ocurrió en La Falda

Un violento episodio se registró esta madrugada en la ciudad de La Falda, donde tres jóvenes fueron detenidos luego de haber amenazado a tres mujeres en la vía pública. El hecho ocurrió alrededor de las cinco de la mañana en las inmediaciones de la calle Las Heras y tomó intervención el personal de la Guardia Local.

Con las descripciones físicas y de vestimenta aportadas por las víctimas, los efectivos policiales montaron un operativo cerrojo en el sector, logrando localizar a los sospechosos en la zona de las vías férreas.

Al ser interceptados y sometidos al palpado preventivo de armas, los uniformados descubrieron que los jóvenes portaban tres machetes entre sus pertenencias.

Se procedió a la inmediata aprehensión de ambos sujetos, de 19 y 20 años de edad, y al secuestro de los elementos. Los detenidos fueron trasladados a la dependencia policial y quedaron alojados a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín.