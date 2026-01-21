Anisacate: detuvieron a dos hombres que asaltaron un minimercado

Valle de Paravachasca. El rápido accionar de una patrulla policial de Alta Gracia perteneciente a la Departamental Santa María, detuvo a dos jóvenes que minutos antes habían asaltado a un minimercado en la localidad de Anisacate, según relató el parte policial.

El asalto se llevó a cabo el pasado lunes en horas de la tarde en el minimercado “El Paso”. Según se destaca en el parte, dos hombres jóvenes ingresaron exhibiendo un arma blanca y sustrajeron dinero en efectivo, un teléfono celular y mercadería.

El dueño del local se comunicó con el 911 que dio aviso inmediato a la central de monitoreo. Tras la huida de los sospechosos, vecinos de la zona activaron un grupo de seguridad vecinal y permitieron una rápida articulación con el personal policial.

Con los datos aportados por el damnificado y el seguimiento a través de las cámaras de seguridad, se montó un operativo cerrojo en conjunto entre la patrulla preventiva de Alta Gracia y efectivos de la Zona de Inspección N° 4. Como resultado del despliegue, los sospechosos fueron interceptados en la Ruta S-553, en cercanías de los descampados del barrio Crucero Sur.

Los aprehendidos, de 18 y 30 años, fueron identificados y trasladados a la sede policial, donde quedaron alojados a disposición del magistrado interviniente. Durante el procedimiento, los uniformados lograron recuperar el dinero sustraído, un teléfono celular, mercadería variada y el arma blanca utilizada para cometer el delito.

Desde la fuerza destacaron la importancia del trabajo coordinado entre la comunidad y las fuerzas de seguridad. Lo que permitió una respuesta rápida y eficaz ante un hecho delictivo.