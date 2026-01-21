Anisacate: Los atraparon en un descampado tras un robo armado a un minimercado

El hecho ocurrió ayer por la tarde en Anisacate, cuando un llamado al 911 alertó sobre un robo en curso en el minimercado El Paso. Según se informó, dos hombres armados con cuchillos irrumpieron en el local, amenazaron al comerciante y se llevaron dinero en efectivo, un teléfono celular y mercadería.

Tras la huida, vecinos dieron aviso a un grupo de seguridad vecinal, lo que permitió activar un rápido despliegue policial. Con apoyo de la central de monitoreo, se montó un operativo cerrojo junto a la patrulla preventiva de Alta Gracia y personal de la zona de inspección N° 4.

Con las descripciones aportadas por el damnificado, los efectivos lograron localizar y detener a los sospechosos en la ruta S-553, en inmediaciones de los descampados del barrio Crucero Sud.

Los detenidos, de 18 y 30 años, fueron trasladados a la sede policial y quedaron a disposición del magistrado interviniente. Durante el procedimiento se recuperaron los elementos robados, además de un arma blanca.