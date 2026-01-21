Asaltaron una casa rodante con una familia dentro y abandonaron a dos chicos en la ruta

Una familia mendocina que había llegado a Mar del Plata para pasar sus vacaciones vivió una noche de terror tras ser víctima de un violento robo mientras circulaba por la Ruta 226. El hecho ocurrió el lunes cerca de las 23, a la altura del kilómetro 7 de la autovía.

Según informaron fuentes policiales, tres delincuentes armados interceptaron una camioneta Toyota Hilux negra que arrastraba una casa rodante, en la que viajaban un matrimonio y sus cuatro hijos. Tras amenazar al conductor, los asaltantes se llevaron el vehículo con parte de la familia a bordo y abandonaron a dos niños, de 6 y 8 años, solos sobre la banquina.

El conductor, identificado como Jesús David Matmud, de 44 años, había detenido la marcha para higienizarse, mientras su esposa y los chicos permanecían dentro de la casilla rodante. En ese momento fue sorprendido por los ladrones, que pusieron en marcha el vehículo. Dos de los hijos, que habían bajado para ir al baño, quedaron abandonados al costado de la ruta.

Antes de escapar, el hombre logró subirse a la caja de la camioneta, pero al llegar a la zona de San Martín y Carrillo uno de los asaltantes lo amenazó con un arma de fuego y lo obligó a arrojarse del vehículo. Tras ponerse a salvo, dio aviso inmediato al 911.

Con el alerta, se montó un operativo policial que permitió encontrar rápidamente a los dos chicos abandonados, quienes fueron trasladados a una dependencia policial y se encontraban en buen estado de salud. En tanto, este martes por la mañana, la camioneta y la casa rodante fueron halladas en un descampado del barrio Hipódromo, donde trabajó personal de Policía Científica en busca de pruebas.

La causa fue caratulada como robo y hallazgo automotor, con intervención de la fiscal Lorena Hirigoyen. La familia radicó la denuncia y se confirmó que ninguno de sus integrantes resultó herido. Los delincuentes continúan prófugos y aún no fueron identificados.