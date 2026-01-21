Ataque a balazos en Río Cuarto: murió la víctima internada

Un hombre de 38 años falleció en las últimas horas en Río Cuarto, donde permanecía internado desde el 8 de enero luego de haber sufrido un violento ataque con arma de fuego.

El deceso fue confirmado por profesionales del Hospital San Antonio de Padua, donde el hombre había sido asistido tras ingresar con múltiples impactos de bala en las piernas, producto de un siniestro ocurrido días atrás.

Por el hecho, hay un hombre de 26 años detenido y varios elementos secuestrados que resultan de interés para la causa. La investigación continúa para determinar las circunstancias del ataque y las responsabilidades correspondientes.