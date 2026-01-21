Atrapan en barrio Colinas a un hombre buscado por la Justicia

Un hombre de 35 años fue detenido anoche en Villa Carlos Paz luego de que se confirmara que tenía un pedido de detención vigente al momento de ser controlado en la vía pública.

El episodio se registró alrededor de las 22.01, cuando efectivos del Comando de Acción Preventiva realizaban patrullajes por pasaje Grimberg, en barrio Colinas, y procedieron a identificar al hombre.

Al verificar sus datos en el sistema policial, se constató que era buscado por la Justicia, por lo que fue inmediatamente reducido y trasladado a la alcaldía local, donde quedó a disposición judicial.