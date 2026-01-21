Atraparon a un ladrón que cometió un robo en el centro de Villa Carlos Paz

Avenida Libertad
Atraparon a un ladrón que cometió un robo en el centro de Villa Carlos PazSe encontraba acompañado por un cómplice y abrió una camioneta estacionada.
Un joven de 25 años fue detenido por personal del escuadrón motorizado luego de haber robado varios elementos de una camioneta estacionada en Villa Carlos Paz.
El hecho ocurrió ayer a la tarde en la Avenida Libertad y fue divisado por un vecino, quien alertó sobre la presencia de dos sujetos que estaban forzando el cristal de una Toyota Hilux.
Se desplegó un operativo cerrojo y con las características aportadas, se logró dar con uno de los sospechosos y se constató que tenía en su poder los elementos sustraídos y había tratado de darse a la fuga.
El delincuente fue trasladaron hacia la comisaría local y quedó a disposición del magistrado interviniente.