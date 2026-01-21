Carlos Paz entre las ciudades con detenidos por robos y amenazas

Cinco personas, entre ellas un menor de edad, fueron detenidas en el marco de distintos procedimientos realizados en el norte de la provincia, vinculados a hechos de robos y amenazas.

Los operativos se concretaron en Salsipuedes, La Cumbre, Jesús María, Carlos Paz y Villa Concepción del Tío, donde efectivos policiales desplegaron controles y actuaciones puntuales. Como resultado, se secuestraron dos armas de fuego con municiones y se logró recuperar una bicicleta, un teléfono celular, una motocicleta y otros elementos sustraídos.

Las actuaciones quedaron en manos de la Justicia, mientras se avanza con la investigación para determinar la participación de los detenidos en otros hechos registrados en la región.