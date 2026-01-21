Cayó en Alta Gracia un peligroso ladrón que había sido liberado en diciembre

Un hombre de 20 años fue detenido ayer en barrio Nuevo Amanecer, en la ciudad de Alta Gracia, luego de ser señalado por nuevos robos, amenazas y violación de domicilio, pese a haber recuperado la libertad semanas atrás.

Según se informó, el joven ya había sido investigado durante 2025 por robos calificados por efracción y había sido detenido en el marco de esas causas. Tras una serie de actuaciones judiciales, quedó en libertad hacia fines de diciembre. Sin embargo, en enero de 2026 volvió a ser vinculado a nuevos hechos, lo que reactivó el trabajo de la Brigada de Investigaciones.

Con las directivas de la fiscalía de feria, los investigadores reunieron pruebas y testimonios que permitieron avanzar nuevamente sobre el sospechoso. Con ese respaldo, se concretó la detención alrededor de las 20.15, cuando fue localizado en el sector sur de la ciudad.

Entre los antecedentes que se le atribuyen figuran robos ocurridos en diciembre en el comercio “Pollo Mío”, sobre avenida Libertador, y en el predio de canchas de fútbol Azteca, en inmediaciones del Super Mami. La causa continúa en investigación para determinar si el joven tuvo participación en otros hechos recientes.