Cuesta Blanca: encontró una víbora en su casa y se activó un operativo

Durante el mediodía de ayer, dos bomberos del cuartel de Icho Cruz llevaron adelante la búsqueda y rescate de un ofidio que había sido detectado en una vivienda de la localidad de Cuesta Blanca.

El animal fue identificado como un ejemplar joven de víbora sapera. La intervención se realizó con técnicas adecuadas para evitar riesgos y preservar la integridad del ejemplar, que posteriormente fue liberado en una zona segura, alejada de áreas habitadas.

Desde el cuartel reiteraron la importancia de no matar este tipo de animales, ya que cumplen un rol fundamental en el ecosistema. Ante la presencia de ofidios o arácnidos en domicilios o espacios urbanos, se recomienda dar aviso inmediato a los bomberos, quienes cuentan con personal capacitado para su captura y liberación.