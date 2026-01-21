Detenido en La Calera con droga, dinero y un celular

El hecho ocurrió esta madrugada en la ciudad de La Calera, cuando personal policial detuvo la marcha de un motociclista para realizar un control preventivo. Al revisarlo, los efectivos encontraron 40 envoltorios con cocaína, un teléfono celular, dinero en efectivo y un picador.

En el mismo procedimiento se secuestró la motocicleta en la que se trasladaba el hombre. La intervención contó con la colaboración de efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, que quedaron a cargo del traslado y las actuaciones correspondientes.