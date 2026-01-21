El 911 Halcón debutó en Jesús María con más de 700 asistencias

El nuevo 911 Halcón tuvo un debut operativo destacado durante el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, donde brindó más de 700 asistencias y fortaleció el dispositivo de seguridad desplegado en el tradicional evento.

Según informó la Policía de Córdoba, desde su puesta en funcionamiento la central móvil gestionó un total de 746 llamadas de emergencia, atendidas por personal especialmente capacitado. Esta herramienta permitió optimizar la respuesta ante distintas situaciones, reforzando la prevención y la capacidad operativa en un contexto de alta concurrencia de público.

El 911 Halcón es una moderna central móvil montada sobre un camión especialmente equipado con conectividad a internet, grupo electrógeno, cámaras de vigilancia, enlace satelital, antenas, radios y sistema de drones. Gracias a esta tecnología, el sistema 911 pudo visualizar cámaras en tiempo real, recibir llamados de emergencia y coordinar el despacho de móviles y efectivos policiales con mayor rapidez y cobertura territorial.

En el marco del operativo de seguridad del festival, se concretaron 75 detenciones, de las cuales 45 estuvieron vinculadas a delitos y 30 a infracciones al Código de Convivencia de Córdoba, lo que refleja el impacto positivo del dispositivo en la prevención y disuasión del delito.

Desde la fuerza policial remarcaron que, al comparar los indicadores con la edición 2025 del festival, se registró una mayor capacidad de respuesta operativa, evidenciada no solo en el incremento de aprehensiones por delitos, sino también en una mejora significativa en la recuperación de teléfonos celulares y en los secuestros de vehículos y motocicletas.

Este resultado adquiere mayor relevancia teniendo en cuenta que la última edición del festival contó con mayor concurrencia de público y menos días de realización, lo que refuerza el valor estratégico de las nuevas herramientas tecnológicas incorporadas.

Desde la Policía de Córdoba reafirmaron el compromiso de continuar incorporando tecnología y recursos para fortalecer la seguridad ciudadana, especialmente en eventos masivos, con el objetivo de garantizar la tranquilidad tanto de vecinos como de turistas.