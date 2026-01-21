Hallaron muerto a un hombre dentro de un auto en La Falda

Un hombre fue hallado muerto dentro de un automóvil estacionado en la vía pública de La Falda, lo que motivó un importante despliegue policial en el lugar. El hecho se conoció ayer, tras un llamado que alertó sobre la presencia de una persona aparentemente sin vida dentro de un vehículo según informó el canal de Cosquín TD.

Al llegar a calle José Hernández, personal de la guardia local constató que en el interior de un Volkswagen Gol blanco se encontraba un hombre sin signos vitales. El cuerpo estaba ubicado en el asiento trasero derecho, en posición decúbito dorsal.

Ante esta situación, se procedió a resguardar el lugar con cinta de peligro y se dio intervención al personal policial, que quedó a cargo de las actuaciones. La situación fue puesta en conocimiento de la fiscalía de turno de la ciudad de Cosquín, que dispuso las medidas de rigor para avanzar con la investigación.