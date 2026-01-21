Hallaron plantas de marihuana en un operativo en Colinas por el robo de motos

Villa Carlos Paz
Hallaron plantas de marihuana en un operativo en Colinas por el robo de motosEl procedimiento se originó por una causa vinculada al robo de motos cometidos por menores y derivó en la intervención de la FPA.
Este miércoles, un allanamiento en una vivienda de barrio Colinas, en Carlos Paz, permitió el secuestro de 26 plantas de cannabis, además de autopartes y otros elementos relacionados a robos de motocicletas.
El operativo se realizó en una casa ubicada sobre calle Nihuil, en el marco de una investigación judicial por el robo de motos protagonizado por menores. Durante la requisa del domicilio, el personal policial detectó la presencia de las plantas, motivo por el cual se dio intervención inmediata a la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).
En el lugar también se incautaron autopartes y diversos elementos de interés para la causa, que estarían vinculados a los hechos investigados. Todo el material quedó a disposición de la Justicia, mientras continúa el avance de la investigación.