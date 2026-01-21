Investigan la muerte del hombre que hallaron en un auto en La Falda

Tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 60 años, que apareció dentro de un vehículo estacionado en la ciudad de La Falda, la Fiscalía de Cosquín ordenó una serie de pericias para esclarecer cómo se produjo su fallecimiento y si hubo otras personas involucradas.

Los restos del fallecido fueron descubiertos por vecinos en el interior de un Volkswagen Gol que estaba detenido en la calle José Hernández del barrio Río Grande, donde fue convocada la Policía Judicial y personal de la Guardia Local.

Según pudo conocerse, pertenecen a un ciudadano que llevaba varios días desaparecido y el cuerpo estaba asiento trasero derecho del rodado, en posición de cúbito dorsal.

Se aguarda el resultado de las pericias forenses que resultarán claves para determinar cómo murió.