La Caminera detuvo a un conductor armado cerca de La Calera

Durante un control preventivo realizado este miércoles sobre la Ruta Provincial E-55, en cercanías de La Calera, personal de Policía Caminera detuvo a un conductor armado que circulaba por la zona.

Al inspeccionar el vehículo, los efectivos encontraron un revólver calibre 38 con proyectiles, que era transportado oculto debajo del asiento. El conductor, oriundo de la provincia de Chaco, fue reducido en el lugar y trasladado a sede policial.

El arma y las municiones quedaron secuestradas, mientras que el hombre quedó a disposición de la Justicia, en el marco de la causa correspondiente.