Masivos operativos en Punilla con secuestro de armas y drogas

Controles coordinados
Masivos operativos en Punilla con secuestro de armas y drogasUn despliegue simultáneo en distintas ciudades del departamento incluyó allanamientos, controles vehiculares y detenciones por delitos.
Durante la jornada de este miércoles, fuerzas de seguridad realizaron un operativo interfuerzas en varias localidades del departamento Punilla, con el objetivo de reforzar la prevención del delito y los controles en la vía pública.
El despliegue incluyó la participación de distintas áreas policiales y especializadas, que actuaron de manera coordinada en controles poblacionales y vehiculares, además de allanamientos ordenados por la Justicia. Las acciones fueron supervisadas por autoridades de la Departamental Punilla.
Como resultado del operativo, se concretaron ocho allanamientos y se controlaron 458 personas, 304 automóviles y 268 motocicletas en distintos puntos del departamento.
En ese marco, dos personas quedaron detenidas por delitos, mientras que se secuestraron 19 motocicletas por infracciones al Código de Convivencia y una motocicleta vinculada a un hecho delictivo.
Además, el procedimiento permitió el secuestro de 26 plantas de cannabis, cuatro armas de fuego, una réplica, municiones de distintos calibres, un proyectil de artillería, ocho teléfonos celulares y la labranza de 11 actas municipales en diferentes municipios de Punilla.