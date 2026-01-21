Masivos operativos en Punilla con secuestro de armas y drogas

Durante la jornada de este miércoles, fuerzas de seguridad realizaron un operativo interfuerzas en varias localidades del departamento Punilla, con el objetivo de reforzar la prevención del delito y los controles en la vía pública.

El despliegue incluyó la participación de distintas áreas policiales y especializadas, que actuaron de manera coordinada en controles poblacionales y vehiculares, además de allanamientos ordenados por la Justicia. Las acciones fueron supervisadas por autoridades de la Departamental Punilla.

Como resultado del operativo, se concretaron ocho allanamientos y se controlaron 458 personas, 304 automóviles y 268 motocicletas en distintos puntos del departamento.

En ese marco, dos personas quedaron detenidas por delitos, mientras que se secuestraron 19 motocicletas por infracciones al Código de Convivencia y una motocicleta vinculada a un hecho delictivo.

Además, el procedimiento permitió el secuestro de 26 plantas de cannabis, cuatro armas de fuego, una réplica, municiones de distintos calibres, un proyectil de artillería, ocho teléfonos celulares y la labranza de 11 actas municipales en diferentes municipios de Punilla.