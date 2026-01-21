Murió el hombre atropellado y baleado por error, conmoción en Río Cuarto

Tras haber permanecido internado en terapia intensiva durante varios días, falleció el hombre que había sido chocado y baleado por error en Río Cuarto. Paolo de la Fuente tenía 37 años de edad y había sido atacado el pasado 7 de enero en un confuso hecho registrado en el barrio Fénix.

La principal hipótesis es que lo habrían confundido con otra persona a quien intentaban agredir.

La víctima había disputado un partido de fútbol con amigos, dejó a un compañero en su casa y cuando estaba por llegar a su casa, fue interceptado por un vehículo que lo chocó desde atrás y lo arrastró treinta metros. De la Fuente quedó tendido en el piso y el atacante se acercó, sacó un arma de fuego y le disparó 15 veces en las piernas.

Los médicos debieron amputarle parte de la pierna derecha y recibió varias transfusiones.

Si bien se pensó que podría tratarse de un intento de robo, luego se impuso la teoría de un «ajuste de cuentas» y un ataque por error. Por el hecho, se encuentra detenido un 26 años a quien se le secuestró un arma.