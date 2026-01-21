Ola de robos a locales comerciales en Villa Nueva: dos detenidos

Dos personas —un hombre de 33 años y una mujer de 32— fueron detenidas este domingo por la mañana tras un allanamiento realizado en barrio Sarmiento, en el marco de una investigación por robos cometidos durante la madrugada del sábado en Villa Nueva.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la División Investigaciones y de la comisaría local, luego de una orden judicial solicitada por la fiscalía de turno. En la vivienda allanada se secuestraron prendas de vestir y tres teléfonos celulares, elementos que quedaron incorporados a la causa.

La investigación se originó a partir de una serie de robos ocurridos sobre avenida Carranza, donde al menos tres comercios fueron forzados para sustraer dinero y mercadería. Los hechos afectaron a una farmacia veterinaria, una casa de repuestos de motocicletas y una verdulería, todos atacados en un mismo lapso de tiempo.

A partir del análisis de cámaras de videovigilancia, pericias informáticas y la recopilación de testimonios, los investigadores lograron identificar a las personas presuntamente involucradas, lo que derivó en el operativo de este domingo. La causa continúa en investigación para determinar si hubo más participantes y esclarecer completamente lo sucedido.