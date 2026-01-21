Operativo preventivo dejó cinco detenidos y 24 vehículos secuestrados

Un amplio operativo preventivo realizado en la zona norte de la ciudad terminó con cinco personas detenidas, entre ellas dos adultos y tres menores, por distintos hechos delictivos detectados durante los controles.

El despliegue incluyó más de 350 controles de rodados y personas y permitió el secuestro de 24 vehículos, además de armas blancas, estupefacientes, dinero en efectivo y un corta pernos, entre otros elementos vinculados a delitos e infracciones.

Las acciones se desarrollaron en los barrios Villa Allende Parque, Argüello, Rivera Indarte, Villa Belgrano y sectores aledaños, con participación coordinada de efectivos del CAP, la Dirección Motocicletas y Unidades Especiales, en el marco de los dispositivos estratégicos de seguridad que se aplican de forma permanente en la ciudad.