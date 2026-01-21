Protagonizó una riña callejera y amenazó a los policías con una ganzúa

Villa Carlos Paz
Protagonizó una riña callejera y amenazó a los policías con una ganzúaEl escuadrón motorizado detuvo a un hombre de 32 años que deambulaba por el centro de la ciudad.
Un hombre fue detenido esta tarde en el centro de Villa Carlos Paz luego de haber mantenido una riña callejera y haberse resistido a un control policial, se descubrió que llevaba una ganzúa entre sus ropas.
El hecho se produjo alrededor de las 13,30 horas en San Martín esquina Darwin, a pocos metros del edificio de la Departamental Punilla y fue aprehendido por resistencia a la autoridad.
El sujeto tiene 32 años y fue interceptado por el personal del Escuadrón Motorizado Enduro.
Al arribar al lugar, se procedió al control del hombre, quien se ofuscó con el personal actuante y extrajo desde su cintura un picaporte con uno de sus extremos limados que utilizó para increpar a los efectivos policiales.
Ante esta situación, se procedió a la aprehensión del sujeto y el secuestro del elemento mencionado.