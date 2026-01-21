Protagonizó una riña callejera y amenazó a los policías con una ganzúa

Un hombre fue detenido esta tarde en el centro de Villa Carlos Paz luego de haber mantenido una riña callejera y haberse resistido a un control policial, se descubrió que llevaba una ganzúa entre sus ropas.

El hecho se produjo alrededor de las 13,30 horas en San Martín esquina Darwin, a pocos metros del edificio de la Departamental Punilla y fue aprehendido por resistencia a la autoridad.

El sujeto tiene 32 años y fue interceptado por el personal del Escuadrón Motorizado Enduro.

Al arribar al lugar, se procedió al control del hombre, quien se ofuscó con el personal actuante y extrajo desde su cintura un picaporte con uno de sus extremos limados que utilizó para increpar a los efectivos policiales.

Ante esta situación, se procedió a la aprehensión del sujeto y el secuestro del elemento mencionado.