¿Quién es el policía que se hizo viral en la chaya de Jesús María?

El estoico comportamiento de un efectivo de la Policía de Córdoba durante la chaya de Jesús María no tardó en hacerse viral en las redes sociales. Las imágenes muestran la disciplina del uniformado, quien se mantiene en su puesto firme pese a que la harina y la espuma loca vuelan sobre su cabeza.

Este miércoles 21 de enero, fue recibido en el Centro Cívico por el ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros, quien destacó su compromiso y su respeto por el uniforme.

Se trata del Sargento 1° Raúl Pacheco, quien se encontraba de servicio en plena fiesta chayera en el marco de la presentación de Sergio Galleguillo en la 60° edición del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María.

«Con el profesionalismo y la educación que lo caracteriza, el sargento Pacheco se mantuvo estoico durante toda la chaya de Galleguillo. Es por eso que hoy lo recibí para agradecerle su compromiso, no solamente con la seguridad del Festival de Jesús María, sino también con la institución que el representa, nuestra Policía de Córdoba»; señaló el ministro.