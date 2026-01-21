Rescataron a una mujer en una zona agreste de Mina Clavero

Mina Clavero. En la tarde de ayer, personal de Bomberos Voluntarios de Mina Clavero llevó adelante un operativo de rescate en zona agreste luego de ser alertados sobre una persona que requería asistencia en el kilómetro 27 de la Ruta E-34.

El lugar del incidente se encontraba a unos 550 metros de la calzada, en un sector de difícil acceso. De inmediato, una dotación se dirigió al sitio y logró localizar a la damnificada, procediendo a brindarle primeros auxilios, realizar la inmovilización correspondiente y efectuar una extracción segura hasta el punto de encuentro con el servicio de emergencias.

Una vez finalizado el rescate, la paciente fue derivada al Hospital Luis María Bellodi por personal del servicio 107 para una evaluación y atención médica más compleja.

El operativo se desarrolló de manera coordinada entre Bomberos, Policía, DUAR y el servicio de emergencias 107, destacando una vez más la importancia del trabajo conjunto en situaciones de emergencia.